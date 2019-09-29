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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Робота для двох: відомий ілюстратор створив комікси про життя з новонародженим

Київ • УНН

 • 103794 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Ілюстратор і художник з Тель-Авіва Ієгуда Аді Девір, який прославився на весь світ завдяки коміксами про своє повсякденне життя з дружиною Майєю, не так давно поділився з підписниками радісною новиною - в його родині поповнення. Тепер в коміксах з'явився новий персонаж, зображеннями якого ділиться УНН.

Робота для двох: відомий ілюстратор створив комікси про життя з новонародженим

Насамперед на сторінці в Instagram, де за пригодами молодої сім'ї стежать майже 5 млн осіб, художник показав малюнок із зображенням пологового будинку.

"Після 17 годин нескінченного болю ми зробили це !!! Ми отримали нового ангела в родину!!!" - написав Девір під коміксом.

Далі художник продовжив історію, додавши нового персонажа в свої комікси - новонароджену доньку Аріель. Не обійшлося без щеплень, зміни підгузників і нескінченної втоми батьків.

У маленької Аріель, до речі, з'явився власний аккаунт в Instagram, у якого вже 200 тисяч підписників.

Як повідомляв УНН, за коміксами про Супермена з СРСР знімуть фільм.

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Hi everyone! My name is Ariel Devir and the new daughter of @jude_devir and @maya_devir #judedevir #mayadevir #oneofthosedays #ilovemyparents

Публікація від ARIEL DeVIR OFFICIAL (@ariel_devir)

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