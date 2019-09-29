Робота для двох: відомий ілюстратор створив комікси про життя з новонародженим
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Ілюстратор і художник з Тель-Авіва Ієгуда Аді Девір, який прославився на весь світ завдяки коміксами про своє повсякденне життя з дружиною Майєю, не так давно поділився з підписниками радісною новиною - в його родині поповнення. Тепер в коміксах з'явився новий персонаж, зображеннями якого ділиться УНН.
Насамперед на сторінці в Instagram, де за пригодами молодої сім'ї стежать майже 5 млн осіб, художник показав малюнок із зображенням пологового будинку.
"Після 17 годин нескінченного болю ми зробили це !!! Ми отримали нового ангела в родину!!!" - написав Девір під коміксом.
Далі художник продовжив історію, додавши нового персонажа в свої комікси - новонароджену доньку Аріель. Не обійшлося без щеплень, зміни підгузників і нескінченної втоми батьків.
У маленької Аріель, до речі, з'явився власний аккаунт в Instagram, у якого вже 200 тисяч підписників.
Як повідомляв УНН, за коміксами про Супермена з СРСР знімуть фільм.
Hi everyone! My name is Ariel Devir and the new daughter of @jude_devir and @maya_devir #judedevir #mayadevir #oneofthosedays #ilovemyparents