Робота для двох: відомий ілюстратор створив комікси про життя з новонародженим

Насамперед на сторінці в Instagram, де за пригодами молодої сім'ї стежать майже 5 млн осіб, художник показав малюнок із зображенням пологового будинку.

"Після 17 годин нескінченного болю ми зробили це !!! Ми отримали нового ангела в родину!!!" - написав Девір під коміксом.

Далі художник продовжив історію, додавши нового персонажа в свої комікси - новонароджену доньку Аріель. Не обійшлося без щеплень, зміни підгузників і нескінченної втоми батьків.

У маленької Аріель, до речі, з'явився власний аккаунт в Instagram, у якого вже 200 тисяч підписників.

Hi everyone! My name is Ariel Devir and the new daughter of @jude_devir and @maya_devir #judedevir #mayadevir #oneofthosedays #ilovemyparents