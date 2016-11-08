Рабочая встреча с делегацией вооруженных сил Польши началась в Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Нацгвардии началась рабочая встреча с делегацией вооруженных сил Польши, которую возглавляет заместитель командующего главного командования вооруженных сил Польши генерал-майор Ян Шливка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД Украины.
Сегодня, 8 ноября 2016 г. началась встреча представителей Нацгвардии Украины с делегацией вооруженных сил Польши.
"Сегодня международная поддержка является очень важным фактором. Нам очень приятно, что Вы приняли приглашение и приехали в Украину с такой мощной делегацией", - отметил командующий НГУ Юрий Аллеров.
В ведомстве отметили, что делегация ВС Польши будет находиться в Украине по 10 ноября. За это время представители иностранной делегации ознакомятся с деятельностью Национальной гвардии Украины, посетят учебные центры НГУ, а также обсудят сотрудничество в сфере профессиональной подготовки и обучения личного состава, совершенствование системы управления, проведения совместных учений.
Также, в ведомстве сообщили, что в 2016 году Польшу посетили две делегации Нацгвардии. Проведенные встречи позволили начать диалог и определить направления сотрудничества между Вооруженными силами Польши и Национальной гвардией Украины.
Во время встречи, командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров поблагодарил правительство Польши и посольство Польши в Украине за поддержку нашей страны и, в частности, Национальной гвардии Украины.