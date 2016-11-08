Робоча зустріч із делегацією збройних сил Польщі розпочалася в Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Нацгвардії розпочалась робоча зустріч із делегацією збройних сил Польщі, яку очолює заступник командувача головного командування збройних сил Польщі генерал-майор Ян Шлівка. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.
Сьогодні, 8 листопада 2016 року розпочалася зустріч представників Нацгвардії України із делегацією збройних сил Польщі.
“Сьогодні міжнародна підтримка є дуже важливим фактором. Нам дуже приємно, що Ви прийняли запрошення і приїхали до України з такою потужною делегацією” — зазначив командувач НГУ Юрій Аллеров.
У відомстві зазначили, що делегація ЗС Польщі перебуватиме перебуватиме в Україні по 10 листопада. За цей час представники іноземної делегації ознайомляться із діяльністю Національної гвардії України, відвідають навчальні центри НГУ, а також обговорять співпрацю у сфері професійної підготовки та навчання особового складу, удосконалення системи управління, проведення спільних навчань.
Також, у відомстві повідомили, що у 2016-2016 роках Польщу відвідали дві делегації Нацгвардії. Проведені зустрічі дали можливість розпочати діалог та визначити напрямки співробітництва між Збройними силами Польщі та Національною гвардією України.
Під час зустрічі, командувач НГУ генерал-лейтенант Юрій Аллеров подякував Уряду Польщі і Посольству Польщі в Україні за підтримку нашої країни та, зокрема, Національної гвардії України.