Рабочая группа по проверке законности рубок леса приехала в Закарпатскую область - Г.Москаль
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Закарпатскую область приехала рабочая группа по проверке законности рубок, выявленных по данным созданной Госгеокадастром интерактивной карты. Об этом сегодня, 25 ноября, на своем персональном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.
По его словам, пока никакого подтверждения информации об "уничтожении Карпат" члены комиссии не обнаружили.
"Специальная комиссия, которую своим приказом создало Государственное агентство лесных ресурсов Украины, должна была насчитывать 22 человека, но к нам приехали только двенадцать. Вчера они проверили Ужгородский район и не установили никаких подтверждений широко "разрекламированного" министром аграрной политики господином Кутовым "уничтожения Карпат". Там, где интерактивная карта показывала незаконные рубки, оказались заброшенные сады совхоза-завода "Ужгородский", сельские пастбища и поляны, где лес никогда не рос. Сервер "Госгеокадастра", который создавал интерактивную карту, внезапно завис, а люди сбежали на больничные. Уже понятно, что господину министру сначала следовало прислать комиссию, а потом делать заявления для СМИ о "массе незаконных рубок, которые поражают". Работа комиссии продолжается, и о ее результатах мы сообщим. Но если факты не подтвердятся, будем просить многоуважаемого господина министра приехать в Закарпатье, собрать пресс-конференцию и публично извиниться за распространение недостоверной информации. Как говорят на Донбассе, "За базар надо отвечать!", - заявляет Геннадий Москаль.
Как ранее сообщал УНН, 2 ноября министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой отметил, что в Закарпатской области по состоянию на октябрь 2016 года незаконно вырублено 774 га лесов .
Напомним, председатель Закарпатской ОГА выступает категорически против отмены запрета на вывоз необработанной древесины из Украины .