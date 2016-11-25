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Робоча група з перевірки законності рубок лісу приїхала на Закарпаття — Г.Москаль

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Закарпаття приїхала робоча група з перевірки законності рубок, виявлених за даними створеної Держгеокадастром інтерактивної карти. Про це сьогодні, 25 листопада, на своєму персональному сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає кореспондент УНН.

Робоча група з перевірки законності рубок лісу приїхала на Закарпаття — Г.Москаль

За його словами, поки що жодного підтвердження інформації про “нищення Карпат” члени комісії не виявили.

“Спеціальна комісія, яку своїм наказом створило Державне агентство лісових ресурсів України, мала нараховувати 22 людини, але до нас приїхали тільки дванадцятеро. Учора вони перевірили Ужгородський район і не встановили жодних підтверджень широко “розрекламованого” міністром аграрної політики паном Кутовим “нищення Карпат”. Там, де інтерактивна карта показувала незаконні рубки, виявилися занедбані сади радгоспу-заводу “Ужгородського”, сільські пасовиська і галявини, де ліс ніколи не ріс. Сервер “Держгеокадастру”, який створював інтерактивну карту, раптово завис, а люди повтікали на лікарняні. Уже зрозуміло, що пану міністру спочатку слід було прислати комісію, а потім робити заяви для ЗМІ про “масу незаконних рубок, які вражають”. Робота комісії триває, і про її результати ми повідомимо. Але якщо факти не підтвердяться, будемо просити вельмишановного пана міністра приїхати на Закарпаття, зібрати прес-конференцію й прилюдно вибачитися за поширення недостовірної інформації. Як кажуть на Донбасі, “За базар надо отвечать!”, — заявляє Геннадій Москаль.

Як раніше повідомляв УНН, 2 листопада міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий зазначив, що у Закарпатській області станом на жовтень 2016 року незаконно вирубано 774 га лісів.

Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА виступає категорично проти скасування заборони на вивезення необробленої деревини з України.

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