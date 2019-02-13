Бывшему президенту Армении предъявлено новое обвинение

Экс-президенту Кочаряну предъявлено обвинение по п.2 ч.4 статьи 311 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере).

Новое обвинение связано с заявлением предпринимателя Сильвы Амбарцумян о предполагаемой передаче взятки.

Напомним, бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах) арестовали в июле 2018 года по обвинению в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.