Бывшему президенту Армении предъявлено новое обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Специальная следственная служба Армении 12 февраля предъявила новое обвинение второму президенту Армении Роберту Кочаряну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на армянский новостной сайт News.am.
Экс-президенту Кочаряну предъявлено обвинение по п.2 ч.4 статьи 311 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере).
Новое обвинение связано с заявлением предпринимателя Сильвы Амбарцумян о предполагаемой передаче взятки.
Напомним, бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах) арестовали в июле 2018 года по обвинению в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.