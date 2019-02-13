Колишньому президенту Вірменії пред'явлено нове звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Спеціальна слідча служба Вірменії 12 лютого пред'явила нове звинувачення другому президенту Вірменії Роберту Кочаряну. Про це повідомляє УНН з посиланням на вірменський новинний сайт News.am.
Екс-президенту Кочаряну пред'явлено звинувачення по п.2 ч.4 статті 311 Кримінального кодексу (одержання хабара в особливо великому розмірі).
Нове обвинувачення пов'язане з заявою підприємця Сільви Амбарцумян про нібито передачу хабара.
Нагадаємо, колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна (займав пост в 1998-2008 роках) заарештували в липні 2018 року за звинуваченням в насильницькому поваленні конституційного ладу в 2008 році.