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Колишньому президенту Вірменії пред'явлено нове звинувачення

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Спеціальна слідча служба Вірменії 12 лютого пред'явила нове звинувачення другому президенту Вірменії Роберту Кочаряну. Про це повідомляє УНН з посиланням на вірменський новинний сайт News.am.

Екс-президенту Кочаряну пред'явлено звинувачення по п.2 ч.4 статті 311 Кримінального кодексу (одержання хабара в особливо великому розмірі).

Нове обвинувачення пов'язане з заявою підприємця Сільви Амбарцумян про нібито передачу хабара.

Нагадаємо, колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна (займав пост в 1998-2008 роках) заарештували в липні 2018 року за звинуваченням в насильницькому поваленні конституційного ладу в 2008 році.

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