Роберто Де Дзерби расторг контракт с "Шахтером" - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио заявил, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби расторг контракт с донецким клубом. Об этом информирует УНН.
Детали
43-летний итальянец возглавил "горняков" летом 2021 года, подписав контракт на 2 года.
Под руководством итальянского специалиста "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины и дважды квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.
О своем возможном уходе из "Шахтера" Де Дзерби заявил в начале мая. У тренера есть предложения от нескольких клубов из Италии, также сообщалось об интересе со стороны Галатасарая и Фенербахче.
Заменить Де Дзерби в Шахтере может Игорь Йовичевич, последним местом которого является СК Днепр-1. Хорвату предложили контракт сроком два года.
Напомним
На юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет, продолжающемся в израильском Иерусалиме, 17-летний украинец Михаил Брудин стал новым чемпионом Европы в метании диска.