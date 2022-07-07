Роберто Де Дзербі розірвав контракт з "Шахтарем" - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо заявив, що головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розірвав контракт з донецьким клубом. Про це інформує УНН.
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43-річний італієць очолив "гірників" влітку 2021 року, підписавши контракт на 2 роки.
Під керівництвом італійського спеціаліста "Шахтар" виграв Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.
Про свій можливий відхід з "Шахтаря" Де Дзербі заявив на початку травня. У тренера є пропозиції від кількох клубів з Італії, також повідомлялося про інтерес з боку Галатасарая та Фенербахче.
Змінити Де Дзербі у Шахтарі може Ігор Йовічевіч, останнім місцем якого є СК Дніпро-1. Хорвату запропонували контракт строком на два роки.
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