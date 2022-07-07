Роберто Де Дзербі розірвав контракт з "Шахтарем" - журналіст

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43-річний італієць очолив "гірників" влітку 2021 року, підписавши контракт на 2 роки.

Під керівництвом італійського спеціаліста "Шахтар" виграв Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.

Про свій можливий відхід з "Шахтаря" Де Дзербі заявив на початку травня. У тренера є пропозиції від кількох клубів з Італії, також повідомлялося про інтерес з боку Галатасарая та Фенербахче.

Змінити Де Дзербі у Шахтарі може Ігор Йовічевіч, останнім місцем якого є СК Дніпро-1. Хорвату запропонували контракт строком на два роки.

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На юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів до 18 років, що триває в ізраїльському Єрусалимі, 17-річний українець Михайло Брудін став новим чемпіоном Європи у метанні диска.