Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах
Киев • УНН
Роберт Кеннеди-младший сменил политические ориентации и решил поддержать Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее он был независимым кандидатом и представлял угрозу для Джо Байдена, но ситуация изменилась после выхода Байдена из гонки.
Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа после изменения политических ориентаций. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
В Америке Роберт Кеннеди-младший, который сначала выдвигал свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, затем стал независимым кандидатом, теперь решил поддержать Дональда Трампа.
Ранее Кеннеди представлял серьезную угрозу для Джо Байдена, в частности из-за возможности отбора голосов в критических штатах. Однако ситуация изменилась после того, как Байден вышел из гонки.
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