Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа после изменения политических ориентаций. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

В Америке Роберт Кеннеди-младший, который сначала выдвигал свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, затем стал независимым кандидатом, теперь решил поддержать Дональда Трампа.

Ранее Кеннеди представлял серьезную угрозу для Джо Байдена, в частности из-за возможности отбора голосов в критических штатах. Однако ситуация изменилась после того, как Байден вышел из гонки.

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