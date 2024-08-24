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Роберт Кеннеді-молодший підтримав Дональда Трампа на виборах

Київ • УНН

 • 105774 перегляди

Роберт Кеннеді-молодший змінив політичні орієнтації та вирішив підтримати Дональда Трампа на президентських виборах у США. Раніше він був незалежним кандидатом і представляв загрозу для Джо Байдена, але ситуація змінилася після виходу Байдена з перегонів.

Роберт Кеннеді-молодший підтримав Дональда Трампа після зміни політичних орієнтацій. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

В Америці Роберт Кеннеді-молодший, який спочатку висував свою кандидатуру на пост президента від Демократичної партії, потім став незалежним кандидатом, тепер вирішив підтримати Дональда Трампа.

Раніше Кеннеді представляв серйозну загрозу для Джо Байдена, зокрема через можливість відбору голосів у критичних штатах. Однак ситуація змінилася після того, як Байден вийшов з перегонів.

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN23.08.24, 06:05 • 118181 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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