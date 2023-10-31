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Road show по дорогам Америки: в США готовят турне европейских политиков в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 58081 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейские политики собираются посетить США, чтобы усилить поддержку Украины среди американских граждан. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Road show по дорогам Америки: в США готовят турне европейских политиков в поддержку Украины

Цитата

"Мы должны найти способы достучаться до общественности по обе стороны Атлантики - не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом", - сказал изданию глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Детали

Он не уточнил, представители каких стран присоединились к инициативе, но пояснил, что европейские политики могут принять участие в турне по городам США, чтобы убеждать представителей бизнеса в необходимости продолжения поддержки Украины. По его словам, составлен план поездок и в него включены встречи с представителями компаний, которые изготавливают оборудование, которое направляется в Украину. При этом фактически рабочие места созданы в США, и там же остается большинство потраченных правительством денег.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна уже обращается к рядовым американцам. По ее словам, министр иностранных дел Эстонии побывал в Арканзасе, где провел встречу с гражданами.

Politico также пишет, что в Вашингтоне растет обеспокоенность, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США. В ответ на это президент США Джо Байден изменил свою позицию относительно войны, утверждая, что значительная часть средств, выделенных на Украину, на самом деле остается в США, создавая рабочие места и поддерживая бизнес.

В Вашингтоне сенаторы заявили изданию, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди уставших от войны избирателей. В частности, сенатор Линдси Грэм, известный республиканский поклонник помощи Украине, сказал в комментарии, что турне может быть полезным.

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