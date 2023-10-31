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Road show дорогами Америки: у США готують турне європейських політиків на підтримку України

Київ • УНН

 • 58081 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Європейські політики збираються відвідати США, щоб посилити підтримку України серед американських громадян. Про це пише Politico, передає УНН.

Road show дорогами Америки: у США готують турне європейських політиків на підтримку України

Цитата

"Ми повинні знайти способи достукатися до громадськості по обидва боки Атлантики - не забувати, що є реальні виборці, які бачать свої проблеми певним чином", - сказав виданню глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Деталі

Він не уточнив, представники яких країн приєдналися до ініціативи, але пояснив, що європейські політики можуть взяти участь у турне містами США, щоб переконувати представників бізнесу у необхідності продовження підтримки України. За його словами, складено план поїздок і до нього включені зустрічі з представниками компаній, які виготовляють обладнання, яке направляється в Україну. При цьому фактично робочі місця створено в США, і там же залишається більшість витрачених урядом грошей.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що її країна вже звертається до пересічних американців. За її словами, міністр закордонних справ Естонії побував в Арканзасі, де провів зустріч з громадянами.

Politico також пише, що у Вашингтоні зростає стурбованість, що допомога Україні може стати жертвою глибоких політичних розбіжностей у США. У відповідь на це президент США Джо Байден змінив свою позицію щодо війни, стверджуючи, що значна частина коштів, виділених на Україну, насправді залишається в США, створюючи робочі місця та підтримуючи бізнес.

У Вашингтоні сенатори заявили виданню, що роз'яснювальна робота з боку європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед втомлених від війни виборців. Зокрема, сенатор Ліндсі Грем, відомий республіканський шанувальник допомоги Україні, сказав у коментарі, що турне може бути корисним.

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