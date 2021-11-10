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СНБО утвердил новые санкции: кто в списке

Киев • УНН

 • 15851 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые санкции против лиц, связанных с открытием “представительства Никарагуа в оккупированном Крыму”. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

СНБО утвердил новые санкции: кто в списке

Цитата

"Следующий вопрос - вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму. Это восемь физических лиц - четыре граждане Никарагуа и четыре граждане Российской Федерации", - подчеркнул Данилов.

Детали

Он также добавил, что принято решение о санкциях против трех самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США. Данилов добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту и никуда не вылетал.

Напомним

В феврале парламентарии утвердили решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О применении специальных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Республики Никарагуа”.

В августе 2020 года стало известно, что Никарагуа назначила почетного консула в оккупированном Крыму, им оказался ранее судимый в Украине Олег Белавенцев.

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