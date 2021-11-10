РНБО затвердила нові санкції: хто у списку

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"Наступне питання - питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб - чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації", - наголосив Данілов.

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Він також додав, що ухвалено рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються у США. Данілов додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.

Нагадаємо

У лютому парламентарі затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа”.



У серпні 2020 року стало відомо, що Нікарагуа призначила почесного консула в окупованому Криму, ним виявився раніше засуджений в Україні Олег Белавенцев.