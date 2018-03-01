СНБО сегодня продлевает санкции против российских банков - Цеголко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня продлевает санкции против российских банков. Об этом заявил пресс-секретарь Президент Украины Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"СНБО сегодня продлевает санкции против российских банков. В течение 2017 года чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц - уменьшился на 28 и 34 процента соответственно", - сообщил он.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что планирует как можно быстрее завершить создание новой государственной антикоррупционной инфраструктуры.
РНБО сьогодні продовжує санкції проти російських банків. Протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротилися на третину, а обсяг розміщених в них коштів фізичних та юридичних осіб – зменшився на 28 і 34 відсотка відповідно.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 березня 2018 р.