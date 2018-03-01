РНБО сьогодні продовжує санкції проти російських банків - Цеголко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України сьогодні продовжує санкції проти російських банків. Про це заявив прес-секретар Президент України Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"РНБО сьогодні продовжує санкції проти російських банків. Протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротилися на третину, а обсяг розміщених в них коштів фізичних та юридичних осіб – зменшився на 28 і 34 відсотка відповідно", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що планує якнайшвидше завершити створення нової державної антикорупційної інфраструктури.
РНБО сьогодні продовжує санкції проти російських банків. Протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротилися на третину, а обсяг розміщених в них коштів фізичних та юридичних осіб – зменшився на 28 і 34 відсотка відповідно.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 березня 2018 р.