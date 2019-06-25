СНБО планирует рассмотреть новую редакцию Стратегии нацбезопасности в конце года

По данным ведомства, Президент Украины поручил секретарю СНБО организовать подготовку новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины, которая должна быть представлена на рассмотрение СНБО не позднее конца ноября 2019 года.



Аппарат СНБО уже начал осуществление мероприятий по реализации этого поручения Президента.



Также в ведомстве напомнили, что закон о нацбезопасности предполагает, что Стратегия нацбезопасности Украины разрабатывается по поручению Президента в течение 6 месяцев после его вступления в должность. К подготовке документа привлекаются Аппарат СНБО, Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также возможно привлечение иностранных экспертов.



Напомним, предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов в конце своей каденции заявлял, что в 2019 году в Украине должен состояться комплексный обзор сектора безопасности и обороны, на основе которого будет принята новая редакция Стратегии национальной безопасности.