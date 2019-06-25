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РНБО планує розглянути нову редакцію Стратегії нацбезпеки наприкінці року

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Нова редакція Стратегії національної безпеки України має бути подана на розгляд Ради національної безпеки і оборони не пізніше кінця листопада поточного року. Про це повідомила служба забезпечення доступу до публічної інформації РНБО у відповіді на запит кореспондента УНН.

РНБО планує розглянути нову редакцію Стратегії нацбезпеки наприкінці року

За даними відомства, Президент України доручив секретарю РНБО організувати підготовку нової редакції Стратегії національної безпеки України, яка має бути подана на розгляд РНБО не пізніше кінця листопада 2019 року.

Апарат РНБО уже розпочав здійснення заходів з реалізації цього доручення Президента.

Також у відомстві нагадали, що закон про нацбезпеку передбачає, що Стратегія нацбезпеки України розробляється за дорученням Президента протягом 6 місяців після його вступу на посаду. До підготовки документа залучаються Апарат РНБО, Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також можливе залучення іноземних експертів.

Нагадаємо, попередній секретар РНБО Олександр Турчинов наприкінці своєї каденції заявляв, що в 2019 році в Україні має відбутись комплексний огляд сектору безпеки і оборони, на основі якого буде ухвалена нова редакція Стратегії національної безпеки.

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