СНБО поддержал продление санкций в отношении российских банков

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года", - говорится в сообщении Совета.

Напомним, в течение 2017 года чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть.