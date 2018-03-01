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РНБО підтримала продовження санкцій щодо російських банків

РНБО підтримала продовження санкцій щодо російських банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію Національного банку про продовження дії персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо банків з російським капіталом, дія яких завершувалася у березні, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.

“Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції Національного банку України щодо продовження дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо банків з російським капіталом, дія яких закінчувалась в березні 2018 року”, — йдеться у повідомленні Ради.

Нагадаємо, протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротились на третину.

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