РНБО підтримала продовження санкцій щодо російських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію Національного банку про продовження дії персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо банків з російським капіталом, дія яких завершувалася у березні, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.
“Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції Національного банку України щодо продовження дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо банків з російським капіталом, дія яких закінчувалась в березні 2018 року”, — йдеться у повідомленні Ради.
Нагадаємо, протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротились на третину.