СНБО обнародовали фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС

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"российская федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту “Укрытие” Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждения “Укрытия” и радиационного заражения территории, где живут сотни миллионов европейцев", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Подчеркиваем, что как и в большинстве других случаев, российская федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещения командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку вооруженные силы Украины не могут вести на территории Зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов является высоким и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что является общеизвестным", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.