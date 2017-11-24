Резкого увеличения потока людей с временно оккупированных территорий нет - Грымчак

"На сегодняшний день количество пограничников на КПВВ увеличена, но у нас нет резкого увеличения выезда людей с территории. .. В среднем 25-30 тысяч ежедневно пересекает линию разграничения ... Пока что никаких оснований считать, что количество людей увеличится, нет", - сказал он.

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В то же время он отметил, что по состоянию на конец октября было зарегистрировано около 1 млн 600 тыс. внутренне перемещенных лиц.

"Три месяца назад у нас было 1 млн 300 тыс. зарегистрировано ВПО, на конец прошлого месяца 1 млн 600 тыс.. Приняли, разместили и все сделали", - добавил он.

Напомним, украинские заложники, содержащихся в так называемой "ЛНР", пообщались со своими родными .