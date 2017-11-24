Різкого збільшення потоку людей з тимчасово окупованих територій немає – Гримчак

"На сьогоднішній день кількість прикордонників на КПВВ збільшена, але у нас немає різкого збільшення виїзду людей з території . .. В середньому 25-30 тисяч щоденно перетинає лінію розмежування… Поки що жодних підстав вважати, що кількість людей збільшиться, немає", - сказав він.

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У той же час він зазначив, що станом на кінець жовтня було зареєстровано близько 1 мільйона 600 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

"Три місяці тому у нас було 1 мільйон 300 тисяч зареєстровано ВПО, на кінець минулого місяця 1 мільйон 600 тисяч. Прийняли, розмістили і все зробили", - додав він.

Нагадаємо, українські заручники, яких утримують у так званій “ЛНР”, поспілкувалися зі своїми рідними.