Риск занесения коронавируса в Украину оценивается как средний - Центр общественного здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодня установлено средний эпидемиологический риск возможного завоза нового смертельного коронавируса из Китая в Украину. Об этом во время брифинга в четверг заявил генеральный директор ЦОС Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлено средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украинв также пока оценивается как средней", - отметил Кузин.
По его словам, этот уровень не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или лиц, путешествующих.
"Тем не менее, Центром общественного здоровья внедрено определенные действия по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи", - сказал он.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что инкубационный период смертельного коронавируса достигает 12 суток.