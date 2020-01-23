Ризик занесення коронавірусу в Україну оцінюється як середній – Центр громадського здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На сьогодні встановлено середній епідеміологічний ризик можливого завезення нового смертельного коронавірусу з Китаю в Україну. Про це під час брифінгу у четвер заявив генерального директора ЦГЗ МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній момент для осіб, що подорожують до міста Ухань, встановлено середній ризик можливого інфікування. Це певна градація з точки зору епідеміології. Ризик занесення або імпорту випадків у країни європейської спільноти або до конкретно України також поки оцінюється як середній", - зазначив Кузін.
З його слів, цей рівень не вимагає обмежень на переміщення грузів, товарів або осіб, які подорожують.
"Тим не менш, Центром громадського здоров’я впроваджено певні дії по забезпеченню готовності відповіді на потенційно завезені випадки", - сказав він.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що інкубаційний період смертельного коронавірусу сягає 12 діб.