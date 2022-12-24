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Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину

Киев • УНН

 • 566013 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В условиях войны не стоит отказываться от празднования, ведь это помогает переживать непростое время и способствует восстановлению сил, чтобы и дальше помогать стране идти к победе. Об этом в комментарии УНН рассказала психолог Богдана Валигура.

Цитата

«Здесь каждый человек должен ориентироваться на собственные чувства и собственный контекст. Если нет никакого желания праздновать – это нормально. Но если есть желание, но на препятствии стоят чувство вины и что это может быть не ко времени, то мы должны понимать следующее: мы находимся на длительном и сильном стрессе. Но нам нравится прогнозируемость событий и чувство контроля. Планирование празднования и непосредственное празднование дают нам восстановление этих двух вещей», – отметила психолог.

Детали

То есть, планирование новогодней ночи дает ощущение прогнозируемости, а подготовка к ней, украшение дома дает ощущение контроля за ситуацией. Кроме того, это помогает временно изменить фокус внимания от событий, на которые украинцы не могут сейчас влиять (ракетные атаки, отсутствие электроэнергии), на вещи, которые действительно каждый человек может контролировать (украшение елки, выбор подарков). Изменение фокуса внимания в этом случае оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека.

«Еще немаловажный момент. Если посмотреть на мир и историю, то можно увидеть, что во всех странах, где есть длительная зима с малым количеством света, в этих культурах всегда посреди темной поры есть большой праздник. Это для того, чтобы людям было легче пережить это время. Именно поэтому и нам следует это делать. Я всегда подчеркиваю, что забота о себе – это не роскошь, это залог восстановления или сохранения собственной функциональности для того, чтобы волонтерить, чтобы помогать, чтобы донатить. На это требуются силы. Мы должны делать все, чтобы эти силы восстанавливать. Если есть желание праздновать – празднуйте», – советует психолог.

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