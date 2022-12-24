Різдвяно-новорічні святкування: психолог розповіла, чому не варто відмовлятися і як не відчувати провину

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«Тут кожна людина має орієнтуватися на власні почуття і власний контекст. Якщо немає ніякого бажання святкувати - це нормально. Але якщо є бажання, але на перепоні стоять відчуття провини та що це може бути не на часі, то ми маємо розуміти наступне: ми перебуваємо тривалому і сильному стресі. Але нам подобається прогнозованість подій і відчуття контролю. Планування святкування і безпосереднє святкування дають нам відновлення цих двох речей», – зазначила психолог.

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Тобто, планування новорічної ночі дає відчуття прогнозованості, а підготовка до неї, прикрашання домівки дає відчуття контролю над ситуацією. Окрім того, це допомагає тимчасово змінити фокус уваги від подій, на які українці не можуть зараз впливати (ракетні атаки, відсутність електроенергії), на речі, які дійсно кожна людина може контролювати (прикрашання ялинки, вибір подарунків). Зміна фокусу уваги в цьому випадку позитивно впливає на психоемоційний стан людини.

«Ще важливий момент. Якщо подивитися на світ та історію, то можна побачити, що у всіх країнах, де є тривала зима з малою кількістю світла, у цих культурах завжди посередині темної пори є велике свято. Це для того, щоб людям було легше пережити цей час. Саме тому і нам варто це робити. Я завжди наголошую на тому, що турбота про себе – це не розкіш, це запорука відновлення або збереження власної функціональності для того, щоб волонтерити, щоб допомагати, щоб донатити. На це потрібні сили. Ми мусимо робити все, щоб ці сили відновлювати. Якщо є бажання святкувати – святкуйте», – радить психолог.

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