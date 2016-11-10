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15 марта, 19:03 • 111622 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156317 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131425 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124413 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109288 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100292 просмотра

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Ровенским студентам, что напали на таксиста, грозит до 10 лет заключения

Киев • УНН

 • 7867 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители задержали двух студентов, совершивших разбойное нападение на таксиста в Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Вчера, 9 ноября, в полицию сообщили, что неизвестные лица нанесли телесные повреждения жителю и завладели его ключами и телефоном.

По словам 34-летнего потерпевшего, в ту ночь он получил заказ на улицу Соборная. Клиент попросил его подняться и помочь с сумками. Когда таксист поднимался в квартиру, двое ребят напали на него, избили и забрали все ценные вещи.

Правоохранители задержали нападавших, которыми оказались двое 18-летних студентов. Злоумышленники пояснили, что один из них имел долги и сдал телефон, крестик и обручальное кольцо в ломбард.

Событие квалифицированы по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины, нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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