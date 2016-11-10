Ровенским студентам, что напали на таксиста, грозит до 10 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители задержали двух студентов, совершивших разбойное нападение на таксиста в Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Вчера, 9 ноября, в полицию сообщили, что неизвестные лица нанесли телесные повреждения жителю и завладели его ключами и телефоном.
По словам 34-летнего потерпевшего, в ту ночь он получил заказ на улицу Соборная. Клиент попросил его подняться и помочь с сумками. Когда таксист поднимался в квартиру, двое ребят напали на него, избили и забрали все ценные вещи.
Правоохранители задержали нападавших, которыми оказались двое 18-летних студентов. Злоумышленники пояснили, что один из них имел долги и сдал телефон, крестик и обручальное кольцо в ломбард.
Событие квалифицированы по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины, нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.