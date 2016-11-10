Рівненським студентам, що напали на таксиста, загрожує до 10 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці затримали двох студентів, які вчинили розбійний напад на таксиста на рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Вчора, 9 листопада, до поліції повідомили, що невідомі особи нанесли тілесні ушкодження рівнянину та заволоділи його ключами і телефоном.
Зі слів 34-річного потерпілого, тієї ночі він отримав замовлення на вулицю Соборна. Клієнт попросив його піднятись та допомогти з сумками. Коли таксист піднімався до квартири, двоє хлопців напали на нього, побили та забрали всі цінні речі.
Правоохоронці затримали нападників, якими виявили двоє 18-річних студентів. Зловмисники пояснили, що однин з них мав борги та здав телефон, хрестик і обручку в ломбард.
Подію кваліфіковано за ч.2 ст.187 (розбій) КК України, нападникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.