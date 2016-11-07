Ровенская область перечислила 148,5 млн грн на нужды армии
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 7 ноября. УНН. За 10 месяцев текущего года налогоплательщики из Ровенской области заплатили более 148,5 млн грн военного сбора. Это на 23,5 миллиона больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом отметили в главном управлении Государственной фискальной службы в Ровенской области, передает корреспондент УНН.
Налоговики убеждены, что рост объемов уплаты военного сбора свидетельствует об ответственности и добросовестности работодателей Ровенской области, которые обязаны перечислять 1,5% с каждого наемного работника на реформирование армии.
Напомним, участники Всеукраинского чемпионата вальщиков леса перечислили 300 тыс. грн на помощь АТО.