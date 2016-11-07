Рівненщина перерахувала 148,5 млн грн на потреби армії
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. За 10 місяців поточного року платники податків з Рівненщини сплатили понад 148,5 млн грн військового збору. Це на 23,5 мільйона більше, ніж в аналогічному періоді торік. Про це зазначили в головному управлінні Державної фіскальної служби в Рівненській області, передає кореспондент УНН.
Податківці переконані, що зростання обсягів сплати військового збору свідчить про відповідальність і сумлінність роботодавців Рівненщини, які зобов’язані перераховувати 1,5% з кожного найманого працівника на реформування армії.
Нагадаємо, учасники Всеукраїнського чемпіонату вальників лісу перерахували 300 тис. грн на допомогу АТО.