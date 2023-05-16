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Уровень воды в Днепре продолжает спадать, но все еще фиксируется затопление поймы

Киев • УНН

 • 1613221 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Уровень воды в реке Днепр в столице постепенно спадает. По сравнению с предыдущим днем уровень половодья уменьшился на 1 см. Как пояснили в Киевской городской военной администрации, большая вода уже не несет угрозы, однако некоторые территории все еще подтоплены, сообщает УНН.

Цитата

"По состоянию на 10:00 16.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 261 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 16°C. По сравнению с предыдущим днем, уровень половодья понизился на 1 см. Как и раньше - аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Но до сих пор опасность гидрологических явлений не снята - остается І уровень (желтый)", - сообщили в КГВА.

Детали

Также, начальник КГВА Сергей Попко отметил, что "при этом удерживается затопление поймы уровнем около 15 см. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления". В КГВА продолжают мониторинг ситуации

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