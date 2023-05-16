Рівень води у Дніпрі продовжує спадати, але все ще фіксується затоплення заплави
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Рівень води у річці Дніпро в столиці поступово спадає. В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля зменшився на 1 см. Як пояснили у Київській міській військовій адміністрації, велика вода вже не несе загрози, однак деякі території все ще підтоплені, повідомляє УНН.
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"Станом на 10:00 16.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 261 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 16°C. В порівнянні з попереднім днем, рівень водопілля зменшився на 1 см. Які раніше - аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Але досі небезпека гідрологічних явищ не знята - залишається І рівень (жовтий)", - повідомили у КМВА.
Деталі
Також, начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що "при цьому утримується затоплення заплави шаром близько 15 см. Промислові об’єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення". У КМВА продовжують моніторинг ситуації.