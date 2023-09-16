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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным - Энергоатом

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается стабильным. Ситуация контролируемая, информирует УНН со ссылкой на Telegram НАЭК "Энергоатом".

Цитата

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 16 сентября уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 15,94 метра", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – 16,70 метра, а в "холодном" - 10,84 метра. В Энергоатоме отметили, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, которое уничтожили оккупанты.

"Напомним, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного дополнительного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", - подчеркнули в компании.

Напомним

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал информацию, что рф якобы спланировала теракт на Запорожской атомной электростанции в конце августа-начале сентября.

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