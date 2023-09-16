Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним. Ситуація контрольована, інформує УНН з посиланням на Telegram НАЕК "Енергоатом".
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"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 16 вересня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 15,94 метри", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 16,70 метри, а у "холодному" - 10,84 метра. У Енергоатомі зауважили, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили окупанти.
"Нагадаємо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - підкреслили в компанії.
Нагадаємо
Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував інформацію, що рф нібито спланувала теракт на Запорізькій атомній електростанції у кінці серпня-на початку вересня.