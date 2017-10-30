Уровень СО2 в атмосфере стал самым высоким за последние 800 тыс. лет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Концентрация углекислого газа в 2016 году выросла до рекордного уровня. Об этом свидетельствуют данные ежегодного бюллетеня, составленного Всемирной Метеорологической Организацией (WMO), передает УНН.
По данным организации, уровень выбросов CO2 в атмосферу является самым высоким за последние 800 000 лет.
"Резкие изменения в атмосфере, что наблюдались в течение последних 70 лет, не имеют прецедента", - говорится в сообщении WMO.
В отчете приведены сочетания "человеческой деятельности" и "сильного события в Эль-Ниньо", потому что уровень выбросов двуокиси углерода быстро растет.
Последний раз, когда на Земле наблюдалась аналогичная концентрация СО2, было 3-5 миллионов лет назад, когда температура была на 2-3 градуса по Цельсию теплее, а уровень моря на 10-20 метров выше, чем сейчас, отметили в WMO.
Напомним, по данным Всемирной Метеорологической Организации, 2016 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.