Рівень СО2 в атмосфері став найвищим за останні 800 тис. років

Згідно даних організації, рівень викидів CO2 в атмосферу є найвищим за останні 800 000 років.

"Різкі зміни в атмосфері, що спостерігалися протягом останніх 70 років, не мають прецеденту", - сказано в повідомленні WMO.

У звіті наведено поєднання "людської діяльності" та "сильної події в Ель-Ніньо", тому що рівень викидів двоокису вуглецю швидко зростає.

Останній раз, коли на Землі спостерігалася аналогічна концентрація СО2, було 3-5 мільйонів років тому, коли температура була на 2-3 градуси за Цельсієм теплішою, а рівень моря на 10-20 метрів вище, ніж зараз, зазначили у WMO.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, 2016 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.



