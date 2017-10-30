Рівень СО2 в атмосфері став найвищим за останні 800 тис. років
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Концентрація вуглекислого газу у 2016 році зросла до рекордного рівня. Про це свідчать дані щорічного бюлетеню, складеного Всесвітньою Метеорологічною Організацією (WMO), передає УНН.
Згідно даних організації, рівень викидів CO2 в атмосферу є найвищим за останні 800 000 років.
"Різкі зміни в атмосфері, що спостерігалися протягом останніх 70 років, не мають прецеденту", - сказано в повідомленні WMO.
У звіті наведено поєднання "людської діяльності" та "сильної події в Ель-Ніньо", тому що рівень викидів двоокису вуглецю швидко зростає.
Останній раз, коли на Землі спостерігалася аналогічна концентрація СО2, було 3-5 мільйонів років тому, коли температура була на 2-3 градуси за Цельсієм теплішою, а рівень моря на 10-20 метрів вище, ніж зараз, зазначили у WMO.
Нагадаємо, за даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, 2016 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.