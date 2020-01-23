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Уровень безработицы в Украине сократился на 0,5% - Служба занятости

Киев • УНН

 • 15867 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. За 9 месяцев 2019 года уровень безработицы в Украине снизился на 0,5%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.

Уровень безработицы в Украине сократился на 0,5% - Служба занятости

"Количество безработного населения (по методологии МОТ) в возрасте 15-70 лет за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, сократилось на 88 тыс. человек и составила 1,5 млн человек. Уровень безработицы (по методологии МОТ) снизился с 8,6% до 8,1% рабочей силы", - говорится в сообщении.

Указано, что улучшению ситуации на рынке труда способствовала и деятельность государственной службы занятости. В 2019 году с центрами занятости начали сотрудничать 4 тыс. работодателей, а их общее количество выросло до 206 тысяч.

"При этом, обращаем внимание, что информация, распространенная в СМИ относительно резкого роста объемов безработицы в декабре 2019 года, является некорректной, поскольку рынку труда присущи сезонные колебания. Ежегодно летом потребность работодателей на работников, по сравнению с зимним периодом, существенно возрастает (в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе и т.п.) и, соответственно, сокращается количество безработных. Поэтому сравнение корректно проводить с показателями соответствующего периода прошлого года", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в октябре 2019 года УНН сообщал, что уровень безработицы сократился на 0,4%.

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