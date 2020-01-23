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Рівень безробіття в Україні скоротився на 0,5% - Служба зайнятості

Київ • УНН

 • 15867 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. За 9 місяців 2019 року рівень безробіття в Україні знизився на 0,5%. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного центру зайнятості.

Рівень безробіття в Україні скоротився на 0,5% - Служба зайнятості

"Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років за 9 місяців 2019 року, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року, скоротилася на 88 тис. осіб та становила 1,5 млн осіб. Рівень безробіття (за методологією МОП) знизився з 8,6% до 8,1% робочої сили", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що поліпшенню ситуації на ринку праці сприяла і діяльність державної служби зайнятості. У 2019 році з центрами зайнятості почали співпрацювати 4 тис. роботодавців, а їх загальна кількість зросла до 206 тисяч.

"При цьому, звертаємо увагу, що інформація, поширена у ЗМІ щодо різкого зростання обсягів безробіття у грудні 2019 року, є некоректною, оскільки ринку праці притаманні сезонні коливання. Щорічно влітку потреба роботодавців на працівників, у порівнянні з зимовим періодом, суттєво зростає (у сільському господарстві, переробній промисловості, транспорті, готельному та ресторанному бізнесі тощо) та, відповідно, скорочується кількість безробітних. Тому порівняння коректно проводити до показників відповідного періоду минулого року", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року УНН повідомляв, що рівень безробіття скоротився на 0,4%.

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