Уровень аварийности на дорогах остается критическим в десяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По состоянию на 8 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти областях и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"Сегодня, 8 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти областях страны: Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской", - скзаано в сообщении.
Также отмечается, что высокий уровень аварийности остается в Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Запорожской областях.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки на дорогах Украины погибло девять граждан, травмированы - 66.
Как отмечалось ранее, ограничения движения сняли на двух дорогах в Хмельницкой и Винницкой областях.
Как сообщал УНН, движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта ограничили в Черкасской, Волынской, Винницкой, Закарпатской и Хмельницкой областях .