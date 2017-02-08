Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у десяти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Станом на 8 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у десяти областях та ще у шести областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
“Сьогодні, 8 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в десяти областях країни: Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській”, — скзаано у повідомленні.
Також зазначається, що високий рівень аварійності залишається у Івано-Франківській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській, Запорізькій областях.
Крім того, повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло дев’ять громадян, травмовано — 66.
Як зазначалося раніше, обмеження руху зняли на двох дорогах у Хмельницькій та Вінницькій областях.
Як повідомляв УНН, рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту обмежили у Черкаській, Волинській, Вінницькій, Закарпатській та Хмельницькій областях.