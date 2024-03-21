Риторика рф по применению ядерного оружия отличается от реальности - адмирал НАТО

Пока ничего не указывает на то, что рф может применить ядерное оружие. Об этом сказал председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Форума.

На сегодня мы не видим ничего у России, что касается возможного применения ядерного оружия - заявил Бауэр.

Он добавил, что риторика россии по использованию ядерного оружия отличается от реальных вещей. "Вместе с тем мы тщательно смотрим, что там происходит", - отметил адмирал.

Впрочем, Бауэр отметил, что на фронте армия рф учится на своих ошибках. Однако пока у россиян нет способности вести современную войну.

"Это не означает, что это идеальная армия или что у них получается все, что запланировано с точки зрения координации и управления войсками. Они имеют огромные проблемы. То, как они используют артиллерию, свидетельствует о том, что у них нет способности вести современную войну и маневрировать так, как того требует современная война. Артиллерийские обстрелы - это тактика Второй мировой войны", - сказал Бауэр.

По его словам, россия может производить больше ракет и снарядов, поэтому странам НАТО придется самим наращивать производство средств поражения.

"Темпы производства следует наращивать, и финансовые ресурсы на это есть", - сказал адмирал.

Дополнение

Также Роб Бауэр отметил, что в прошлом году мир был слишком оптимистичен относительно войны в Украине, в 2024 году эта ошибка не должна повторяться. Украине сейчас нужна еще большая поддержка.