Ритейл в Германии показал наибольший спад за почти 30 лет

Детали

Розничные продажи в июне сократились на 8,8% в реальном выражении по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало наибольшим падением с начала временного ряда 1994 года, сообщило Федеральное статистическое управление.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение на 8%.

Розничные продажи также неожиданно упали по сравнению с предыдущим месяцем: июньские розничные продажи упали на 1,6% в реальном выражении, в то время как опрошенные аналитики прогнозировали рост на 0,2%.

По данным статистического управления, в частности, розничная продажа продуктов питания упала на 1,6% в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с более высокими ценами на продукты и увеличением продаж в ресторанах.