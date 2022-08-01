Ритейл в Германии показал наибольший спад за почти 30 лет

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14 марта, 19:57 • 100569 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 114654 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 106230 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137302 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137516 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112717 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106418 просмотра

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14 марта, 12:17 • 92684 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111393 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136798 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 190537 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Немецкие ритейлеры завершили первую половину 2022 года с наиболее резким падением продаж в годовом исчислении почти за три десятилетия, с 1994 года, на фоне того, как на них сказались инфляция, война в Украине и пандемия коронавируса, показали данные в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Розничные продажи в июне сократились на 8,8% в реальном выражении по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало наибольшим падением с начала временного ряда 1994 года, сообщило Федеральное статистическое управление.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение на 8%.

Розничные продажи также неожиданно упали по сравнению с предыдущим месяцем: июньские розничные продажи упали на 1,6% в реальном выражении, в то время как опрошенные аналитики прогнозировали рост на 0,2%.

По данным статистического управления, в частности, розничная продажа продуктов питания упала на 1,6% в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с более высокими ценами на продукты и увеличением продаж в ресторанах.

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