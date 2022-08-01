Ритейл в Германии показал наибольший спад за почти 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Немецкие ритейлеры завершили первую половину 2022 года с наиболее резким падением продаж в годовом исчислении почти за три десятилетия, с 1994 года, на фоне того, как на них сказались инфляция, война в Украине и пандемия коронавируса, показали данные в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Розничные продажи в июне сократились на 8,8% в реальном выражении по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало наибольшим падением с начала временного ряда 1994 года, сообщило Федеральное статистическое управление.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение на 8%.
Розничные продажи также неожиданно упали по сравнению с предыдущим месяцем: июньские розничные продажи упали на 1,6% в реальном выражении, в то время как опрошенные аналитики прогнозировали рост на 0,2%.
По данным статистического управления, в частности, розничная продажа продуктов питания упала на 1,6% в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с более высокими ценами на продукты и увеличением продаж в ресторанах.