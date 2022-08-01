Рітейл у Німеччині показав найбільший спад за майже 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Німецькі рітейлери завершили першу половину 2022 року з найбільш різким падінням продажів у річному вирахуванні майже за три десятиліття, з 1994 року, на тлі того, як на них позначилися інфляція, війна в Україні та пандемія коронавірусу, показали дані у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Роздрібні продажі у червні скоротилися на 8,8% у реальному вираженні порівняно з тим же місяцем минулого року, що стало найбільшим падінням з початку часового ряду 1994 року, повідомило Федеральне статистичне управління.
Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували падіння на 8%.
Роздрібні продажі також несподівано впали порівняно з попереднім місяцем: червневі роздрібні продажі впали на 1,6% у реальному вираженні, тоді як опитувані аналітики прогнозували зростання на 0,2%.
За даними статистичного управління, зокрема, роздрібний продаж продуктів харчування впав на 1,6% у реальному вираженні порівняно з попереднім місяцем, що пов'язано з вищими цінами на продукти та збільшенням продажів у ресторанах.