Рітейл у Німеччині показав найбільший спад за майже 30 років

Деталі

Роздрібні продажі у червні скоротилися на 8,8% у реальному вираженні порівняно з тим же місяцем минулого року, що стало найбільшим падінням з початку часового ряду 1994 року, повідомило Федеральне статистичне управління.

Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували падіння на 8%.

Роздрібні продажі також несподівано впали порівняно з попереднім місяцем: червневі роздрібні продажі впали на 1,6% у реальному вираженні, тоді як опитувані аналітики прогнозували зростання на 0,2%.

За даними статистичного управління, зокрема, роздрібний продаж продуктів харчування впав на 1,6% у реальному вираженні порівняно з попереднім місяцем, що пов'язано з вищими цінами на продукти та збільшенням продажів у ресторанах.