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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24039 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 67815 перегляди

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Рітейл у Німеччині показав найбільший спад за майже 30 років

Рітейл у Німеччині показав найбільший спад за майже 30 років

Київ • УНН

 • 190541 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Німецькі рітейлери завершили першу половину 2022 року з найбільш різким падінням продажів у річному вирахуванні майже за три десятиліття, з 1994 року, на тлі того, як на них позначилися інфляція, війна в Україні та пандемія коронавірусу, показали дані у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Роздрібні продажі у червні скоротилися на 8,8% у реальному вираженні порівняно з тим же місяцем минулого року, що стало найбільшим падінням з початку часового ряду 1994 року, повідомило Федеральне статистичне управління.

Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували падіння на 8%.

Роздрібні продажі також несподівано впали порівняно з попереднім місяцем: червневі роздрібні продажі впали на 1,6% у реальному вираженні, тоді як опитувані аналітики прогнозували зростання на 0,2%.

За даними статистичного управління, зокрема, роздрібний продаж продуктів харчування впав на 1,6% у реальному вираженні порівняно з попереднім місяцем, що пов'язано з вищими цінами на продукти та збільшенням продажів у ресторанах.

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