Решение по делу Мораеса будет озвучено на днях

По словам журналиста, УЕФА предложила два варианта рассмотрения дела. Первый — без участия сторон в селекторном режиме, и второй — рассмотрение дела в штаб-квартире УЕФА при привлечении всех заинтересованных сторон.

“Именно второй вариант намерена пролоббировать ФФУ, дабы в режиме "живых дебатов" всех заинтересованных сторон выдвинуть свои аргументы и выслушать претензии заявителей”, — уточнил он.

Таким образом, 2 мая в штаб-квартире УЕФА соберутся представители всех сторон, будут проведены прения, после чего 3 мая должно быть оглашено окончательное решение, сообщил Цыганык.

Он добавил, что каким бы не было решение УЕФА, у проигравшей стороны еще будет возможность его оспорить.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций обеих стран — соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

“Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, что это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь”, — рассказал он.

Суркисы пошли на это, чтобы очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды, предположил Болотников.

“Чтобы подставить Павелко. А сейчас выборы президента, скоро у нас может измениться власть и один из кандидатов у нас, как известно, связан с Коломойским, а Коломойский — с Суркисом, и все может быть так, что этой ситуацией воспользуются для возвращения власти”, — считает журналист.

Также напомним, по данным болгарских СМИ, Суркис старался не допустить избрания Павелка в Исполком УЕФА.