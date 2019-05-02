Рішення у справі Мораеса буде озвучено на днях

За словами журналіста, УЄФА запропонувала два варіанти розгляду справи. Перший - без участі сторін в селекторному режимі, і другий - розгляд справи в штаб-квартирі УЄФА при залученні всіх зацікавлених сторін.

"Саме другий варіант має намір пролобіювати ФФУ, щоб в режимі "живих дебатів" всіх зацікавлених сторін висунути свої аргументи і вислухати претензії заявників", - уточнив він.

Таким чином, 2 травня в штаб-квартирі УЄФА зберуться представники всіх сторін, будуть проведені дебати, після чого 3 травня має бути оголошено остаточне рішення, повідомив Циганик.

Він додав, що яким би не було рішення УЄФА, у сторони, що програла ще буде можливість його оскаржити.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій обох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотникова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Уже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь", - розповів він.

Суркіси пішли на це, щоб очорнити імідж діючого президента ФФУ Андрія Павелка та його команди, припустив Болотников.

"Щоб підставити Павелка. А зараз вибори президента, скоро у нас може змінитися влада і один з кандидатів у нас, як відомо, пов'язаний з Коломойським, а Коломойський - з Суркісом, і все може бути так, що цією ситуацією скористаються для повернення влади", - вважає журналіст.

Також нагадаємо, за даними болгарських ЗМІ, Суркіс намагався не допустити обрання Павелка до Виконкому УЄФА.