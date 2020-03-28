В "Слуге народа" рассказали об условиях компромисса МВФ и Зеленского касательно рынка земли

По ее словам, Зеленский "предложил компромисс, который согласовали наши партнеры и который на фракции встретили аплодисментами".

"Рынок земли предложено принять в следующих параметрах:

- Он вступит в действие с 1 июля 2021 года, то есть, когда посткоронавирусная паника спадет и все вернутся к нормальной жизни;

- Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.

- После этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тыс. гектаров в одни руки.

- Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум).

- Продажа иностранцам, как и было решено раньше, - после референдума", - сообщила Кравчук.

Также был согласован "правительственный закон о банках", добавила депутат. "Он тоже нужен для получения помощи. Ожидается, что мы сможем получить ее уже в апреле", - прогнозирует Евгения Кравчук.

Ранее Зеленский заявил, что он договорился с фракцией "СН", что государственную землю сейчас продавать не будут.