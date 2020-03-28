В “Слузі народу” розповіли про умови компромісу МВФ і Зеленського щодо ринку землі

КИЇВ. 28 березня. УНН. Владна фракція “Слуга народу” усвідомлює, що без Міжнародного валютного фонду та інших кредиторів “власних ресурсів недостатньо”, щоб “протриматися цих 2–3 місяці, допомогти найбільш незахищеним, зменшити удар для економіки”, пов’язаний із поширенням епідемії COVID-19. Про це за підсумками засідання фракції, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, написала 27 березня депутатка Верховної Ради, заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.