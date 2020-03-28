В “Слузі народу” розповіли про умови компромісу МВФ і Зеленського щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Владна фракція “Слуга народу” усвідомлює, що без Міжнародного валютного фонду та інших кредиторів “власних ресурсів недостатньо”, щоб “протриматися цих 2–3 місяці, допомогти найбільш незахищеним, зменшити удар для економіки”, пов’язаний із поширенням епідемії COVID-19. Про це за підсумками засідання фракції, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, написала 27 березня депутатка Верховної Ради, заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.
За її словами, Зеленський “запропонував компроміс, який погодили наші партнери і який на фракції зустріли оплесками”.
“Ринок землі запроповано ухвалити в наступних параметрах:
— Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
— Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
— Після цього — наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
— Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
— Продаж іноземцям, як і було вирішено раніше, — після референдуму”, — поінформувала Кравчук.
Також погоджений “урядовий закон про банки”, додала депутатка. “Він теж потрібен для отримання допомоги. Очікується, що ми зможемо отримати її уже в квітні”, — прогнозує Євгенія Кравчук.
Раніше Зеленський заявив, що він домовився з фракцією “СН”, що державну землю зараз продавати не будуть.