Рынок лотерей переживает рекордный обвал - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Так, 2017 стал худшим в истории государственных лотерей Украины. Об этом в комментарии УНН заявила эксперт в сфере игорного бизнеса Зоряна Топорецкая.
Неудачная регуляторная и налоговая политика, которую ввели Минфин с ГФС пагубно повлияли на деятельность отечественных операторов лотерей, отметила она.
За последние годы лотерейные поступления в бюджет упали до рекордно мизерных сумм. Если в 2014 году лотереи давали бюджету 321 млн грн или 40 млн долл., то за 9 месяцев 2017 года эта сумма, по данным СМИ, составила лишь 21 млн грн или 800 тыс. долл., или всего 2%.
Рекордно обвалился и объем лотерейного рынка. В 2014 году это было 13 млрд грн, сегодня - 1,3 млрд грн, рассказала З.Топорецкая.
"Государство сделало все возможное для того, чтобы нелегальный игорный бизнес процветал, а легальный лотерейный рынок - упадал. Налоговое давление на лотереи продолжает расти, выигрыши в лотерею облагаются налогом, а в нелегальную азартную игру - нет. Легальные игроки рынка зарегулированные постоянными "проверками". Наряду с этим, нелегальный игорный бизнес доступен, его никто не проверяет. Сегодня украинцам гораздо проще играть в квази-лотерейных пунктах распространения игр", - сказала она.
В целом эксперты назвали пять основных проблем на лотерейном рынке, которые в следующем году могут привести к полному их исчезновению:
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- трехкратное налогообложение;
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- дискриминационные санкции СНБО, применены ко всем операторам лотерей, кроме приближенного к власти "УНЛ" (Украинская национальная лотерея);
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- новый проект лицензионных условий от Минфина, предусматривает монопольное положение "УНЛ" на рынке и скрытую легализацию "одноруких бандитов";
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- отсутствие контроля со стороны государства за лотерейным рынком, и как следствие, расцвет нелегальных игорных заведений;
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- игнорирование предложений Всемирной лотерейной ассоциации о введении сертифицированного программного обеспечения для всех видов лотерей.
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